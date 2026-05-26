The Guardian: Цены на бензин в Британии достигли рекордных 2,15 доллара за литр

Средняя цена на бензин в Великобритании достигла рекордного уровня в 159,43 пенса (2,15 доллара) за литр. Об этом сообщило The Guardian.

Это самое высокое значение с декабря 2022 года и на 26,6 пенсов (около 36 центов) дороже, чем 28 февраля, в день начала американо-иранской войны.

Таким образом, заправка бензином 55-литрового бака обойдется среднестатистическому британцу в 87,69 фунтов стерлингов (118,38 доллара), что на 14,63 фунта стерлингов (19,75 доллара) дороже, чем 28 февраля.

Кроме того, полный 55-литровый бак для дизельного топлива в настоящее время стоит 101,73 фунта стерлингов (137,34 доллара). Это на 23,42 фунта стерлингов (31,62 доллара) дороже, чем в начале войны.

По прогнозам, даже после завершения иранского кризиса инфляция в Британии продолжит набирать обороты. Цены останутся высокими в течение лета, а экономические потрясения будут ощущаться еще много месяцев.