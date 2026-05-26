Экономические потрясения предсказали жителям европейской страны

The Guardian: Цены в Британии будут расти даже после завершения иранской войны

Даже после окончания войны в Иране инфляция в Британии продолжит расти, а от конфликта не пострадает лишь 16 процентов предприятий. Об этом сообщило The Guardian.

По его данным, даже если переговоры о прекращении огня между США и Ираном принесут свои плоды, цены останутся высокими в течение лета, а экономические потрясения, вероятно, будут ощущаться еще много месяцев.

Сбои в глобальных морских перевозках в сочетании с резким ростом цен на энергоносители и сырье привели к увеличению издержек для британских компаний, и это уже отражается на стоимости потребительских продуктов. Как заявили представители бизнеса, сдерживать дороговизну становится все труднее.

Сильнее всего подорожали мебель, а также товары для здоровья и красоты.

Как показал отчет Британской торговой палаты, лишь 16 процентов предприятий признались, что не пострадали от беспорядков на Ближнем Востоке, вызванных атаками США и Израиля на Иран. При этом 80 процентов компаний сообщили о существующих или вероятных будущих последствиях конфликта. Наиболее актуальными проблемами оказались повышение цен на энергоносители, перебои в судоходстве и рост цен на сырье.

Наибольший ущерб понесла обрабатывающая промышленность: 68 процентов компаний заявили, что уже ощутили на себе последствия кризиса, а еще 23 процента готовятся к этому. Три четверти компаний ожидают повышения счетов за электроэнергию в 2027 году, а чуть более трети предупредили, что могут оказаться не в состоянии их оплатить.

Ранее главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон заявил, что экономика Великобритании столкнулась с идеальным штормом, поскольку растущая политическая неопределенность усугубляет последствия войны на Ближнем Востоке. Предприятия жалуются на майское падение объемов производства, резкий рост инфляции, дефицит поставок и сокращение рабочих мест. В ближайшие месяцы положение дел может ухудшиться.

