13:46, 26 мая 2026

«Газпром» решил отказаться от производства спутников

«Ъ»: «Газпром» захотел продать собственный завод по производству спутников и ЦУП
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Принадлежащие «Газпрому» сборочное производство спутников в Московской области «Газпром СПКА» и его Центр управления полетами (ЦУП) могут сменить владельца. Об этом со ссылкой на несколько источников в космической отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Газовая корпорация договаривается о продаже активов «Новому старту», стремящемуся быстро нарастить свое присутствие в этой области и построить вертикально интегрированную компанию. Вместе с объектом новые владельцы получат конструкторские компетенции.

По данным экспертов, «Газпром» давно уже пытается избавиться от непрофильного актива стоимостью, по оценке директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, в 15-40 миллиардов рублей. Другой собеседник издания на финансовом рынке оценивает сделку в 20 миллиардов рублей, а партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов отмечает, что технологический актив находится на ранней стадии, поэтому представления о его цене сильно различаются.

«Газпром СПКА» создавали для проектирования, сборки и испытаний космической техники, но выйти на серьезные масштабы выпуска пока не получилось. Тем не менее у предприятия есть термовакуумная камера, безэховая камера, вибростенд, акустическая камера и другие стенды, поэтому актив должен быть интересен «Новому старту».

В то же время покупка имеет смысл только при наличии портфеля заказов, указывает исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов. Ведь выручка структуры — 136 миллионов рублей за 2025 год — несопоставима с масштабом вложений.

Ранее частная космическая компания Space Energy сообщила о планах уже в 2026 году построить космодром «Приморский», позволяющий запускать до 50 легких ракет в год. По итогам 2025 года Россия осуществила 17 запусков ракет космического назначения — это пять процентов от общего количества запусков в мире. США провели 176 запусков, Китай — 90 запусков.

