Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:38, 26 мая 2026Наука и техника

Тайну старой клавиши на клавиатуре раскрыли

SlashGear: Кнопка Break на клавиатуре компьютеров появилась задолго до ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anna Zaro / Shutterstock / Fotodom

Старая клавиша Break на клавиатурах компьютеров практически бесполезна, но на нее можно назначить нужные функции. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа рассказали, что клавиша Break на клавиатурах большинства современных компьютеров в настоящий момент практически не используется пользователями. Они отметили, что происхождение кнопки является тайной для большинства владельцев устройств и отметили, что она появилась задолго до возникновения персональных компьютеров (ПК).

Из раскрытых данных следует, что Break известна как минимум с 1950-х годов. Ее активно использовали в телетайпах — устаревшем приемно-передающем телеграфном аппарате. Позже в первых ПК ее применяли в качестве клавиши, которая дает команду приостановки непрерывного вывода в системах командной строки.

«Даже если нажатие этой клавиши на рабочем столе Windows ничего не делает, сама по себе она не бесполезна», — заявили журналисты. Так, в некоторых системах Windows нажатие комбинации клавиш Ctrl и Pause/Break дает команду на завершение текущей запущенной программы. Также Break используется в редакторе таблиц Microsoft Excel. В заключение специалисты посоветовали назначить на нее другую функцию через специальную утилиту, если клавиша не используется по назначению.

Ранее авторы издания BGR раскрыли принципиальную разницу между перезагрузкой и выключением компьютера. По их словам, при перезагрузке происходит полный перезапуск всех систем компьютера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    В московском ресторане ввели налог на дождь

    Зеленский и Тихановская обсудили дружбу Украины и Белоруссии

    Лантратова сообщила об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасения людей

    Названа криминальная версия пропажи Усольцевых

    Союзник США столкнулся с рекордным подорожанием бензина

    Осужденный за взяточничество экс-вице-губернатор Краснодарского края ушел на СВО и пропал

    48-летняя Любовь Толкалина раскрыла секрет красоты

    Китай выступил с призывом после ударов США по Ирану

    В российской промышленности заметили позитивный пессимизм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok