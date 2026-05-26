Тайну старой клавиши на клавиатуре раскрыли

SlashGear: Кнопка Break на клавиатуре компьютеров появилась задолго до ПК

Старая клавиша Break на клавиатурах компьютеров практически бесполезна, но на нее можно назначить нужные функции. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа рассказали, что клавиша Break на клавиатурах большинства современных компьютеров в настоящий момент практически не используется пользователями. Они отметили, что происхождение кнопки является тайной для большинства владельцев устройств и отметили, что она появилась задолго до возникновения персональных компьютеров (ПК).

Из раскрытых данных следует, что Break известна как минимум с 1950-х годов. Ее активно использовали в телетайпах — устаревшем приемно-передающем телеграфном аппарате. Позже в первых ПК ее применяли в качестве клавиши, которая дает команду приостановки непрерывного вывода в системах командной строки.

«Даже если нажатие этой клавиши на рабочем столе Windows ничего не делает, сама по себе она не бесполезна», — заявили журналисты. Так, в некоторых системах Windows нажатие комбинации клавиш Ctrl и Pause/Break дает команду на завершение текущей запущенной программы. Также Break используется в редакторе таблиц Microsoft Excel. В заключение специалисты посоветовали назначить на нее другую функцию через специальную утилиту, если клавиша не используется по назначению.

