10:24, 25 мая 2026

Раскрыта польза от частой перезагрузки компьютера

BGR: Регулярная перезагрузка компьютера поможет решить проблему с драйверами ПК
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Журналисты издания BGR раскрыли принципиальную разницу между перезагрузкой и выключением компьютера и рассказали, что из этого следует делать чаще. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты объяснили, что для решения мелких проблем компьютера на Windows лучше чаще пользоваться перезагрузкой. В этом случае устройство полностью перезапускает драйверы операционной системы (ОС) и все службы, которые могли работать некорректно. Именно поэтому после установки программ система может «просить» пользователя выполнить перезагрузку.

Выключение персонального компьютера (ПК) для решения проблем тоже оправдано. Специалисты объяснили, что для полного перезапуска всех систем Windows необходимо выключить параметр «Быстрая загрузка». Польза от отключения этой настройки заключается в том, что после включения компьютер также перезапустит все основные системы.

Также полное выключение ПК, при условии деактивации «Быстрой загрузки», полностью отключает питание материнской платы и оперативной памяти. В этом случае компьютер перестает потреблять электрическую энергию, а Windows — тратить ресурсы девайса.

В конце мая специалисты SlashGear рассказали, что Android-устройства следует перезагружать в случае проблем и выключать перед длительным хранением. Они объяснили, что перезагрузка снимает «застрявшие» в памяти устройства процессы.

