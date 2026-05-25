Стало известно о решении Ирана и США по Ормузскому проливу

МИД Ирана: Вопросы по управлению Ормузским проливом не войдут в меморандум с США

Соединенные Штаты и Иран не стали включать вопросы по управлению Ормузским проливом в проект меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, вопросами, связанными с режимом управления проливом, будут заниматься прибрежные государства. «Что касается Ормузского пролива, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет осуществляться управление проливом, решается прибрежными странами», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что последние версии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривают постепенное открытие Ормузского пролива и прекращение американской блокады иранских портов. После этого стороны займутся урегулированием других спорных моментов, таких как ядерная программа Ирана.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, в соответствии с рамочным соглашением у сторон «есть 60 дней на согласование окончательных условий сделки».