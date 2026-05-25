Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 25 мая 2026Мир

Стало известно о решении Ирана и США по Ормузскому проливу

МИД Ирана: Вопросы по управлению Ормузским проливом не войдут в меморандум с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты и Иран не стали включать вопросы по управлению Ормузским проливом в проект меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, вопросами, связанными с режимом управления проливом, будут заниматься прибрежные государства. «Что касается Ормузского пролива, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет осуществляться управление проливом, решается прибрежными странами», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что последние версии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривают постепенное открытие Ормузского пролива и прекращение американской блокады иранских портов. После этого стороны займутся урегулированием других спорных моментов, таких как ядерная программа Ирана.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, в соответствии с рамочным соглашением у сторон «есть 60 дней на согласование окончательных условий сделки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    ЦБ назвал основной платежный инструмент россиян

    Москвичам назвали срок начала купального сезона

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok