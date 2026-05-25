11:42, 25 мая 2026Силовые структуры

Колумбийский наркоторговец сел в России почти на 10 лет

В Москве суд приговорил колумбийца к 9 годам и 10 месяцам за наркотики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Бутырский районный суд Москвы приговорил колумбийца Ваку Руиса Анхеля Марию к 9 годам и 10 месяцам за наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что иностранец незаконно получил пять килограммов кокаина, переупаковал его из полимерных трубок в полимерные пакеты, а после отвез его в арендованную квартиру для хранения и фасовки. Наркотики он намеревался продать.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полиция задержала мужчин за найденные у них 2 тысячи свертков с наркотиками.

