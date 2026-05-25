Хищник проник в отель и напугал постояльцев на элитном курорте в Европе

Медведь проник в отель и напугал постояльцев на элитном курорте в Румынии. Об этом пишет портал Informat.ro.

Инцидент произошел 22 мая в Пояна-Брашове — элитном горном курорте в румынских Карпатах. Уточняется, что животное сумело попасть внутрь, выломав дверь.

По имеющейся информации, хищник некоторое время бродил по зданию отеля в поисках еды. В итоге он забрел в техническое помещение, ничего там не нашел и сам вышел из гостиницы. Пострадавших в результате происшествия нет. Известно, что персонал обратился в полицию, однако она не приехала, не сочтя инцидент экстренной ситуацией.

Подобный инцидент произошел 23 мая вблизи отеля на курорте. Сообщается, что туристы боятся ехать в этот район из-за частого появления медведей. Сотрудники гостиницы также напуганы статистикой.

