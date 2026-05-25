Трамп захотел заключить «великую и значимую» сделку с Ираном

Трамп: Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет

Соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет. Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, о которой договорилась провалившаяся администрация [экс-президента США Барака] Обамы, который стал прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не занимаюсь такими сделками!» — говорится в публикации.

Он добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов. При этом, по его словам, никто не может утверждать, что это означает скорое подписание соглашения.