Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 25 мая 2026Мир

В Иране рассказали о прогрессе в переговорах с США

Багаи: Иран и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Иран и США пришли к соглашению по значительной части вопросов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит The Guardian.

«Можно с уверенностью сказать, что мы пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов. Но утверждать, что это означает скорое подписание соглашения, никто не может», — сказал дипломат.

Ранее Багаи заявил, что Соединенные Штаты и Иран не стали включать вопросы по управлению Ормузским проливом в проект меморандума о взаимопонимании. По его словам, вопросами, связанными с режимом управления проливом, будут заниматься прибрежные государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Следственный комитет отреагировал на прибывший из Бельгии заминированный газовоз

    Захарова объяснила визит соперницы Лукашенко в Киев желанием «посмотреть орешник»

    В России снизилось число банкоматов

    В Норвегии обвинили европейских лидеров в лицемерии и двойных стандартах

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok