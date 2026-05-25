В Иране рассказали о прогрессе в переговорах с США

Багаи: Иран и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов

Иран и США пришли к соглашению по значительной части вопросов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит The Guardian.

«Можно с уверенностью сказать, что мы пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов. Но утверждать, что это означает скорое подписание соглашения, никто не может», — сказал дипломат.

Ранее Багаи заявил, что Соединенные Штаты и Иран не стали включать вопросы по управлению Ормузским проливом в проект меморандума о взаимопонимании. По его словам, вопросами, связанными с режимом управления проливом, будут заниматься прибрежные государства.