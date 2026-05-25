Россия
12:58, 25 мая 2026Россия

В Кремле сделали заявление после удара возмездия по Украине

Песков: Информация об ударе «Орешником» по Украине отражена в заявлении МО РФ
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление после удара возмездия по Украине, отметив, что вся информация о применении «Орешника» была отражена в заявлении Министерства обороны России. Его слова приводит ТАСС.

«Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь вы отфиксировали эти заявления», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о том, был ли удар «Орешником» ответом на атаку Вооруженных сил Украины на Старобельск.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Как отмечал военный корреспондент Александр Коц, атака по украинской территории стала возмездием за удар по колледжу в Старобельске. По его сведениям, каждая боеголовка, задействованная в ночь на 24 мая, имела имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей.

