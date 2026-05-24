Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 24 мая 2026Бывший СССР

Военкор посвятил ночные удары по Киеву студентам из Старобельска

Коц заявил, что Украина получила возмездие за удар по колледжу в Старобельске
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военкор Александр Коц посвятил ночные удары по Киеву и другим городам Украины погибшим студентам из Старобельска. Новым постом он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки в ночь на 24 мая стали одним из самых плотных в 2026 году: комбинированный удар наносили по пунктам от Одессы до Хмельницкого, больше всего — по Киеву и Белой Церкви. «"Кинжалы" по Киеву — за Дашу и Яну. "Искандеры" по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. "Калибры" по Староконстантинову — за Соню и Алину», — написал он.

Коц добавил, что каждая боеголовка ночи на 24 мая имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей. Однако, подчеркнул он, на ракетах должны быть имена и фамилии тех, кто отдал приказ ударить по колледжу.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. Минобороны России 24 мая отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

    Лантратова заявила о попытках ВСУ повторно атаковать колледж в Старобельске

    Украина начала оснащать дроны списанными боеприпасами от советских гаубиц

    На место удара ВСУ по российскому колледжу прибыли иностранные журналисты

    В России качество обучения в автошколах поднимут за счет новых требований к инструкторам

    Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика

    Песков объяснил снятие Британией санкций на российскую нефть

    Военкор посвятил ночные удары по Киеву студентам из Старобельска

    Зеленский обратился к США после российского удара возмездия по Украине

    Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok