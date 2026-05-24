Военкор посвятил ночные удары по Киеву студентам из Старобельска

Коц заявил, что Украина получила возмездие за удар по колледжу в Старобельске

Военкор Александр Коц посвятил ночные удары по Киеву и другим городам Украины погибшим студентам из Старобельска. Новым постом он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки в ночь на 24 мая стали одним из самых плотных в 2026 году: комбинированный удар наносили по пунктам от Одессы до Хмельницкого, больше всего — по Киеву и Белой Церкви. «"Кинжалы" по Киеву — за Дашу и Яну. "Искандеры" по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. "Калибры" по Староконстантинову — за Соню и Алину», — написал он.

Коц добавил, что каждая боеголовка ночи на 24 мая имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей. Однако, подчеркнул он, на ракетах должны быть имена и фамилии тех, кто отдал приказ ударить по колледжу.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. Минобороны России 24 мая отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.