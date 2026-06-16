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09:00, 16 июня 2026Путешествия

Женщина обвинила сотрудника отеля в Индии и его друзей в групповом изнасиловании

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: RAMNIKLAL MODI / Shutterstock / Fotodom

В индийском городе Канпур постоялица отеля обвинила управляющего и его друзей в групповом изнасиловании. Об этом сообщает The News Mill.

Уточняется, что женщина обратилась в местное отделение полиции, заявив, что сотрудник гостиницы и двое-трое его сообщников изнасиловали ее. Обвиняемых немедленно взяли под стражу, было возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле, но при первичном просмотре не нашли фактов, подтверждающих обвинения жертвы.

Ведется расследование.

Ранее мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании. Подозреваемым оказался 32-летний тунисец.

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