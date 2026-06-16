Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 16 июня 2026Мир

Отношения Стармера и Трампа окончательно испортились

Politico: Отказ Стармера поддержать удары США по Ирану испортил его отношения с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержать американские бомбардировки Ирана окончательно испортил его отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Трамп подставил Стармера», — заявил собеседник издания, комментируя взаимодействие двух лидеров. По словам источника, британскому премьеру теперь стало сложнее вести переговоры с Белым домом по другим вопросам, в частности, по украинскому урегулированию.

В Лондоне осознают потенциальные риски, которые могут возникнуть на предстоящем саммите «Большой семерки». Британские чиновники рассчитывают смягчить позицию Трампа, сделав акцент на совместных с Францией планах по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По их мнению, демонстрация единства союзников по иранскому вопросу может перевесить текущие разногласия.

Ранее Стармер заявил, что страны Европы должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По его словам, «очень важно, чтобы мы реагировали на это вместе как группа стран». В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены альянса. В частности, Британию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

    Переписка с украинской разведкой разоблачила молодого россиянина

    Москва снова пережила массированную атаку БПЛА

    Российский музыкант рассказал об ответившем матом на вопрос о Ельцине пьяном Сукачеве

    «Это постоянный анализ» В кино показывают роскошную и беззаботную жизнь миллиардеров. Как работают инвестиции на самом деле?

    Реклама

    Российский блогер втянула 246 россиян в аферу на 130 миллиона рублей

    Лидеры «Большой семерки» захотели очаровать Трампа

    Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян

    Производству сахара в России предсказали снижение

    Производитель премиальных машин выиграл контракт на строительство атомной станции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok