22:07, 4 мая 2026Мир

Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

Стармер: Европа должна дать единый ответ на давление со стороны Трампа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Страны Европы должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. К этому призвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Политик выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Мы не можем отрицать тот факт, что ряд альянсов, на которые мы полагались, находятся не на том месте, на котором нам хочется. В альянсах больше напряженности, чем должно быть», — посетовал Стармер.

По его словам, «очень важно, чтобы мы реагировали на это вместе как группа стран». В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены альянса. В частности, Британию.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения в Северном море. Об этом заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома в этой связи обратил внимание на высочайшие цены на электроэнергию в Британии. Он также отметил, что Стармер допустил «трагическую ошибку в области иммиграции».

