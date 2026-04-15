Трамп заявил о трагической ошибке Стармера

Трамп: Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения в Северном море. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Sky News.

«Мне нравится Стармер, но мне кажется, что он совершил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения Северного моря», — подчеркнул американский лидер.

Трамп в этой связи обратил внимание на высочайшие цены на электроэнергию в Британии. Он также отметил, что Стармер допустил «трагическую ошибку в области иммиграции».

Ранее Трамп поиздевался над премьер-министром Великобритании Киром Стармером, выложив ролик из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика.

