22:06, 22 марта 2026

Трамп поиздевался над премьером Великобритании

Трамп высмеял премьера Британии Стармера, опубликовав на него пародию
Марина Совина
Марина Совина
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп поиздевался над премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На своей странице в соцсети Truth Social он опубликовал фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика.

В ролике сидящий в своем кабинете Стармер собирается позвонить Трампу, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но опасается реакции американского лидера.

«А если Дональд накричит на меня?» — спрашивает якобы британский премьер у своего заместителя Дэвида Лэмми. Тот советует ему «быть собой», но когда Трамп берет трубку, Стармер вскрикивает, кладет трубку и хватается за голову.

Ранее президент США в присутствии лидеров «Большой семерки» (G7) заявил Стармеру, что больше не нуждается в помощи Британии в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп намекнул на изначальный отказ британского премьера предоставить Вашингтону доступ к базам Великобритании для атак на Иран. Стармер изменил свою позицию после распространения конфликта на другие страны региона.

