Россиянам дали совет по поводу сбережений

Глава «Росвекселя» Кабалоев призвал россиян не хранить все сбережения в золоте

Хранить все сбережения в золоте не стоит с учетом высокой волатильности этого драгоценного металла. Об этом заявил глава учрежденной Министерством финансов (Минфином) компании «Росвексель» Осман Кабалоев, его слова приводит РИА Новости.

Более оптимальной инвестстратегией, отметил аналитик, стала бы диверсификация структуры вложений. «Не стоит класть все яйца в одну корзину», — констатировал Кабалоев.

Вместо этого эксперт посоветовал россиянам распределить вложения между разными активами. «Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель», — заключил он.

Вложения в золото, как показали результаты предыдущего исследования «Выберу.ру», являются для россиян одним из самых востребованных видов инвестиций. Самым же популярным инструментом для сохранения сбережений для граждан остались банковские вклады и накопительные счета. В число других востребованных вариантов также вошли вложения в облигации и ценные бумаги компаний.