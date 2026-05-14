Названы самые популярные у россиян способы хранения денег

«Выберу.ру»: Почти 40 % россиян предпочитают хранить деньги на счетах и вкладах

В России 38 процентов граждан хранят сбережения на накопительных счетах и вкладах. Это показало исследование, проведенное аналитиками «Выберу.ру». Их выводы процитировало РИА Новости.

Кроме того, 17 процентов заявили, что отдают предпочтение наличности или держат свои финансы на обычных дебетовых картах. Еще 14 процентов используют облигации, а 12 процентов — покупают валюту. Акции приобретают девять процентов, а семь процентов остановили свой выбор на золоте и других драгоценных металлах. К более рискованным инвестиционным инструментам оказались готовы лишь три процента.

Исследование также показало, что 37 процентов жителей России откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств. Тех, кто формирует сбережения на регулярной основе, оказалось 29 процентов. Еще 16 процентов вообще не копят, а 18 процентов используют для этих целей автоматические механизмы.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, власти не собираются замораживать банковские вклады населения или повышать налоги для граждан в целях наполнения бюджета.