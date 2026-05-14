Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 14 мая 2026Экономика

Названы самые популярные у россиян способы хранения денег

«Выберу.ру»: Почти 40 % россиян предпочитают хранить деньги на счетах и вкладах
Кирилл Луцюк

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В России 38 процентов граждан хранят сбережения на накопительных счетах и вкладах. Это показало исследование, проведенное аналитиками «Выберу.ру». Их выводы процитировало РИА Новости.

Кроме того, 17 процентов заявили, что отдают предпочтение наличности или держат свои финансы на обычных дебетовых картах. Еще 14 процентов используют облигации, а 12 процентов — покупают валюту. Акции приобретают девять процентов, а семь процентов остановили свой выбор на золоте и других драгоценных металлах. К более рискованным инвестиционным инструментам оказались готовы лишь три процента.

Исследование также показало, что 37 процентов жителей России откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств. Тех, кто формирует сбережения на регулярной основе, оказалось 29 процентов. Еще 16 процентов вообще не копят, а 18 процентов используют для этих целей автоматические механизмы.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, власти не собираются замораживать банковские вклады населения или повышать налоги для граждан в целях наполнения бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok