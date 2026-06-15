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Силовые структуры
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08:00, 15 июня 2026Силовые структуры

Иностранец бросил телефон в российского полицейского

Иностранцу, бросившему телефон в полицейского в Благовещенске, грозит до 5 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Michail Sapiton / Unsplash

В Благовещенске против иностранца возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Амурской области.

Все произошло 7 июня в международном аэропорту имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 37-летний гражданин одной из стран Центральной Азии был недоволен тем, что на него составляют протокол за нахождение в пьяном виде, и начал угрожать полицейскому. После этого он бросил в силовика телефон.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее российские таможенники задержали 24-летнего гражданина Франции, который прилетел в аэропорт Пулково с марихуаной.

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