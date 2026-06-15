Шефа полиции Лондона подняли на смех после обвинения в адрес России

Журналист Боуз высмеял обвинившего Россию в протестах шефа полиции Лондона Роули

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял слова шефа полиции Лондона Марка Роули, без каких-либо доказательств обвинившего Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании. Журналист прокомментировал это заявление на своей странице в социальной сети X.

«Главный полицейский Великобритании считает, что в происходящем на улицах Великобритании виноваты Россия и Иран. Не проваливаемая миграционная политика, не идиотский политический провал, не вливание миллиардов скудных налоговых средств в провалившуюся украинскую диктатуру», — написал он.

10 июня в британском Белфасте, Северная Ирландия, разгорелись массовые беспорядки из-за жестокого нападения мигранта из Судана на британца. 8 июня он попытался отрезать голову мужчине, однако его спасли прохожие, вызвав полицию. Тем не менее, британец получил серьезные ранения лица, шеи и спины.