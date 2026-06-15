Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 15 июня 2026Россия

Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

Российские средства ПВО в ночь на 15 июня сбили над регионами 123 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 14 на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление после мощной атаки на РФ сделало Министерство обороны России, его приводит «Интерфакс».

Как рассказали в оборонном ведомстве, под ударом оказались 13 субъектов федерации, среди которых Тульская, Орловская, Калужская, Ростовская и Рязанская области, а также Московский регион и Крым. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей.

О каких-либо разрушениях на земле в Минобороны не сообщили.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при ударе БПЛА по региону не выжили трое местных жителей. Также в регионе вводили ракетную опасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Названа стоимость украденных у сборной Англии вещей на чемпионате мира

    Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

    В крепком рубле увидели проблему для российской экономики

    Московские врачи признались в отсутствии розового динозавра

    Раскрыты подробности об участнике подрыва основателя батальона «Арбат» в Москве

    Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

    Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ

    Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

    В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok