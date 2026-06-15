Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:50, 15 июня 2026Спорт

Названа стоимость украденных у сборной Англии вещей на чемпионате мира

У сборной Англии перед стартом чемпионата мира украли вещи на сумму 18 тысяч долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

У сборной Англии перед стартом чемпионата мира 2026 года украли вещи на сумму около 18 тысяч долларов. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на прокуратуру округа Джексон.

По информации источника, два человека были задержаны по делу — Мустафа Салик и Эрфан Камал, им предъявлены обвинения. Отмечается, что большую часть имущества уже удалось вернуть.

Среди украденного оказались четыре пары бутс, один мяч, перчатки, тренировочная форма, портативные удлинители, колонка JBL, набор Lego в виде кроссовка Nike Air и две плюшевые игрушки в виде львов. Самыми дорогими вещами стали три подписанные футболки: красную оценили в 5 тысяч долларов, еще две белые — тоже по 5 тысяч каждая.

Ранее сообщалось о том, что перед тренировкой в Канзас-Сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Названа стоимость украденных у сборной Англии вещей на чемпионате мира

    Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

    В крепком рубле увидели проблему для российской экономики

    Московские врачи признались в отсутствии розового динозавра

    Раскрыты подробности об участнике подрыва основателя батальона «Арбат» в Москве

    Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

    Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ

    Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

    В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok