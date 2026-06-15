Названа стоимость украденных у сборной Англии вещей на чемпионате мира

У сборной Англии перед стартом чемпионата мира украли вещи на сумму 18 тысяч долларов

У сборной Англии перед стартом чемпионата мира 2026 года украли вещи на сумму около 18 тысяч долларов. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на прокуратуру округа Джексон.

По информации источника, два человека были задержаны по делу — Мустафа Салик и Эрфан Камал, им предъявлены обвинения. Отмечается, что большую часть имущества уже удалось вернуть.

Среди украденного оказались четыре пары бутс, один мяч, перчатки, тренировочная форма, портативные удлинители, колонка JBL, набор Lego в виде кроссовка Nike Air и две плюшевые игрушки в виде львов. Самыми дорогими вещами стали три подписанные футболки: красную оценили в 5 тысяч долларов, еще две белые — тоже по 5 тысяч каждая.

Ранее сообщалось о том, что перед тренировкой в Канзас-Сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.

