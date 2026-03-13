Трамп отказался от помощи союзника на Ближнем Востоке

Axios: Трамп заявил Стармеру, что больше не нуждается в помощи Великобритании

Президент США Дональд Трамп в присутствии лидеров «Большой семерки» (G7) заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников.

«Вы должны были предложить это (доступ к базам для нанесения ударов по Ирану — прим. «Ленты.ру») до начала войны. Теперь уже слишком поздно», — сказал Трамп Стармеру в ходе телефонного разговора.

Глава Белого дома намекнул на изначальный отказ британского премьера предоставить США доступ к базам Великобритании для атак на Иран. Стармер изменил свою позицию после распространения конфликта на другие страны региона.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу военного сотрудничества США с Великобританией на фоне конфликта с Ираном. Американский лидер заявил, что он «не в восторге» от политики Лондона и раскритиковал Стармера, подчеркнув, что он «не Уинстон Черчилль».