Бывший сотрудник американской разведки обвинил власти в сокрытий останков инопланетян

В США бывший разведчик Дэвид Груш обвинил власти в сокрытии останков пришельцев

Бывший сотрудник Национального разведывательного управления США рассказал о множестве видов инопланетян на Земле и обвинил власти в сокрытии их останков. Об этом пишет Daily Star.

Ветеран ВВС США и бывший разведчик Дэвид Груш выступил в начале июня вместе с членами рабочей группы по рассекречиванию федеральных тайн при надзорном комитете Палаты представителей. Он заявил, что у администрации Дональда Трампа есть неопровержимые доказательства существования инопланетян и призвал скорее опубликовать их. Бывший разведчик добавил, что некие документы российского и бразильского правительств якобы также подтверждают это.

На вопрос, каких именно пришельцев удалось идентифицировать правительству США, Груш ответил: «Это целый спектр — от телесных двуногих форм жизни до того, что я бы назвал разумной плазмоидной жизнью». Он добавил, что знает о нескольких десятках случаев, когда представители американского правительства изучали останки инопланетян, обнаруженные в обломках неопознанных летающих объектов.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.

В декабре 2025 году Груш сказал, что президент США Дональд Трамп знает о гибридах людей и инопланетян. Бывший разведчик заявил, что американский лидер станет самым влиятельным человеком в мире, если рассекретит эти данные.

