Трампу доложили о живущих на земле инопланетянах и их гибридах с людьми

Дэвид Груш: Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили об инопланетянах на Земле и гибридах, получившихся в результате скрещивания с людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Груш, который теперь занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, заявил, что Трамп получил всю секретную информацию о пришельцах. По словам бывшего разведчика, американский президент может стать самым влиятельным человеком на планете, если раскроет эти сведения. В частности, Груш сказал, что Трамп якобы получал доклады о разбившихся инопланетных кораблях с останками пришельцев на борту.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — сказал советник. По его словам, Трампу докладывали о существовании множества инопланетных рас еще во время первого президентского срока. Тогда же президент США якобы узнал о существовании гибридов человека и одной из инопланетных рас.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.

