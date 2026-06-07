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11:06, 7 июня 2026Бывший СССР

Раскрыт симметричный и логичный вариант ответа Киеву на удары по Крыму

Симметричным вариантом ответа Киеву на удары по Крыму назвали блокирование дорог Киева
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раскрыт симметричный и логичный вариант ответа Киеву на удары по Крыму. Информация опубликована в Telegram-канале «Военная хроника».

Согласно материалу, ключевым объектом воздействия должна стать столица Украины со стратегическими автодорогами, которые связывают ее с регионами. Блокирование данных магистралей называют действенным ответом на атаки на Крым, Мариуполь и Мелитополь.

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Речь идет о таких маршрутах, как М-06 (Киев — Чоп), М-01 (Черниговская область), М-03 (Киев — Харьков), М-05 (Киев — Одесса). При этом уточняется, что полностью парализовать жизнь Киева позволят систематические удары по большему количеству автомобилей на срок от трех недель до трех месяцев, а также вывод из строя критических объектов.

«Главный вызов при реализации такой блокады — это необходимость обеспечения беспрецедентной плотности контура воздушного наблюдения и огневого поражения на дистанциях в сотни километров от линии фронта. Для удержания трасс под прицелом в течение нескольких месяцев требуется непрерывная работа сотен дронов-разведчиков и мгновенная реакция средств поражения. Если российскому ВПК удастся выйти на объемы производства, позволяющие круглосуточно контролировать ключевые трассы, сохранив при этом активность в части военных целей, то концепция "транспортного измора" станет самым сильным аргументом, способным принудить киевский режим к прекращению агрессивных действий на южных рубежах», — говорится в публикации.

Ранее 7 июня Вооруженные силы Украины ударили по мосту на границе с Крымом. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что взрывы пришлись по мосту вблизи Чонгара.

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