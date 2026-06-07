Оценена угроза начала конфликта за Тайвань из-за операции Китая

Политолог Перенджиев: Операция Китая не приведет к вооруженному конфликту за Тайвань

Специальная морская операция Китая, осуществляемая правоохранительными силами к востоку от Тайваня, не приведет к вооруженному конфликту за остров. Об этом заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, передает NEWS.ru.

«[Китай] четко дает понять всем остальным, что не позволит посягать на свой суверенитет и территориальные границы, в том числе морские. В этом смысле Тайвань является частью китайской территории, а не независимым государством. Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений», — указал эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что Япония и Филиппины не вступят с Китаем в вооруженный конфликт из-за проводимой операции, а США и вовсе нацелены на нормализацию отношений после визита президента Дональда Трампа в Пекин.

Ранее Китай начал операцию по обеспечению соблюдения морского права в водах к востоку от острова Тайвань. Поводом для ее начала стали переговоры администрации острова с Японией и Филиппинами о «разграничении морских границ» к востоку от острова. Власти КНР назвали этот шаг посягательством на суверенитет КНР. В операции задействованы Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.