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08:02, 7 июня 2026Мир

Китай объявил о начале специальной операции в восточных водах у Тайваня. Что послужило поводом?

Китай объявил о начале специальной морской операции в восточных водах у Тайваня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

В Китае заявили о начале специальной морской операции в восточных водах у острова Тайвань. По сообщению «Синьхуа», это стало ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе. Отмечается, что переговоры нарушили территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая.

Это необходимое действие в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров по морской границе»

«Синьхуа»

Министерства транспорта Китая задействовало в операции Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

По данным газеты Global Times, недавно президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прибыл в Японию. После этого две страны выступили с совместным заявлением, в котором объявили о начале переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между Японией и Филиппинами. Район, подлежащий по заявлению делимитации, находится к востоку от Тайваня.

Отношения Китая и Японии обострились

Японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что гипотетическое нападение КНР на Тайвань может представлять собой «экзистенциальную угрозу» для Токио. Китай ответил на это серией дипломатических и экономических демаршей. В частности, призвал своих граждан не посещать Японию.

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В январе стало известно, что Китай запретил поставлять в Японию товары «двойного назначения», в списке которых оказались и редкоземельные элементы.

Также в мае сообщалось, что промышленные гиганты Японии жалуются на серьезный дефицит продукции Китая. По данным таможни КНР, поставки постоянных магнитов из Китая в Японию в прошлом месяце увеличились на 2,5 процента по сравнению с мартом. Однако этот скромный рост лишь частично компенсировал падение на 17,3 процента, зафиксированное в первый месяц весны.

По данным South China Morning Post, такое положение дел серьезно беспокоит японских промышленников, так как магниты являются важными компонентами для целого ряда высокотехнологичных продуктов: от электромобилей до передового вооружения. Отмечается, что Китай является крупнейшим поставщиком этого сырья.

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США пригрозили Китаю санкциями из-за Тайваня

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань. Политик заявил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы Соединенных Штатов.

Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня

Линдси ГрэмАмериканский сенатор

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не хочет воевать с Китаем в случае объявления независимости Тайванем. Американский лидер подчеркнул, что он хочет, чтобы представители тайваньской администрации «успокоились», как и руководство КНР.

Кроме того, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином глава Белого дома засомневался относительно поставок Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов.
По его словам, сделка еще не одобрена, так как он планирует взглянуть на ближайшую перспективу.

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