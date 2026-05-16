Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 16 мая 2026Мир

Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

Трамп заявил, что не хочет воевать с Китаем, если Тайвань объявит независимость
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет воевать с Китаем в случае объявления независимости Тайванем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что он хочет, чтобы представители тайваньской администрации «успокоились», как и руководство КНР.

Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином также засомневался относительно поставок Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов. «Посмотрим, что будет [дальше]. Я могу сделать это, могу и не делать», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

    Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

    Тела убитых ВСУ мирных жителей продолжили доставать из лесной могилы в ЛНР

    В США предупредили Украину о возможностях России

    Умер исполнивший роль доктора Ватсона британский актер

    Трамп засомневался о поставках оружия после разговора с Си Цзиньпином

    Крах правительства Латвии связали со страхом перед Россией

    Путин упростил правила получения гражданства для жителей Приднестровья

    В Подмосковье врачи открыли «змеиный» сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok