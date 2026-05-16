Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 16 мая 2026Мир

Трамп засомневался о поставках оружия после разговора с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что не одобрил поставку Тайваню оружия на $14 млрд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином засомневался относительно поставки Тайваню оружия на 14 миллиардов рублей. Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналистам Fox News.

По его словам, сделка еще не одобрена, так как он планирует взглянуть на ближайшую перспективу. «Посмотрим, что будет [дальше]. Я могу сделать это, могу и не делать», — заявил Трамп в беседе с телеканалом.

Ранее портал Daily Beast писал, что американский лидер в рамках своего визита в КНР не добился результатов ни по одному из вопросов, ради решения которых он отправился туда на встречу с Си Цзиньпином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    В США предупредили Украину о возможностях России

    Умер исполнивший роль доктора Ватсона британский актер

    Трамп засомневался о поставках оружия после разговора с Си Цзиньпином

    Крах правительства Латвии связали со страхом перед Россией

    Путин упростил правила получения гражданства для жителей Приднестровья

    В Подмосковье врачи открыли «змеиный» сезон

    Космонавт рассказал о необычном влиянии космоса на организм

    Названа цель Украины в Африке

    Пентагон объяснил неожиданное решение по отправке войск США в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok