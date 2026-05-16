Трамп засомневался о поставках оружия после разговора с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что не одобрил поставку Тайваню оружия на $14 млрд

Американский президент Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином засомневался относительно поставки Тайваню оружия на 14 миллиардов рублей. Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналистам Fox News.

По его словам, сделка еще не одобрена, так как он планирует взглянуть на ближайшую перспективу. «Посмотрим, что будет [дальше]. Я могу сделать это, могу и не делать», — заявил Трамп в беседе с телеканалом.

Ранее портал Daily Beast писал, что американский лидер в рамках своего визита в КНР не добился результатов ни по одному из вопросов, ради решения которых он отправился туда на встречу с Си Цзиньпином.