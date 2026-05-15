В США заявили о провальном визите Трампа в Китай

DB: Трамп не добился результатов ни по одному вопросу в ходе визита в КНР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из вопросов, ради решения которых он отправился в Китай и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщают журналисты портала Daily Beast.

Уточняется, что цель поездки американского лидера состояла в том, чтобы достичь соглашения по ряду вопросов. Этот перечень включает вопросы, связанные с технологиями, тарифами, а также с миром на Ближнем Востоке. По данным издания, Трампу не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, находящихся под контролем Пекина.

Помимо прочего, лидер КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа относительно ослабления экспортных ограничений со стороны Китая. Между тем, портал прогнозирует, что Пекин может их усилить уже в ноябре. Несмотря на заявления главы Белого дома о том, что многие задачи были решены в рамках визита, сам Трамп до сих пор не сообщил, какая часть вопросов все-таки была урегулирована.

Си Цзиньпин, со слов американского лидера, обещал не оказывать Ирану поддержку, однако никаких письменных договоренностей не было. Также Китай якобы согласился закупить 200 самолетов Boeing, но в КНР возможности данной сделки пока не подтвердили.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана. Политики провели двухчасовые переговоры и обсудили различные разногласия в американо-китайских отношениях.