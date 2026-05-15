Трамп достиг с Си Цзиньпином взаимопонимания по двум вопросам

Трамп заявил, что у них с Си Цзиньпином есть взаимопонимание по Тайваню и Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана. Видео с его комментариями опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране. Я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам», — рассказал американский лидер на борту самолета Air Force One по пути на Аляску.

Ранее Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях.

Во время визита американского лидера председатель КНР Си Цзиньпин пообещал Дональду Трампу прислать семена роз для Розового сада Белого дома.