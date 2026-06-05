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03:35, 5 июня 2026Путешествия

Россиянка описала свой опыт переезда словами «миф о прекрасной Европе разбился вдребезги»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mistervlad / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия откровенно рассказала о своем опыте и описала его словами «миф о прекрасной Европе разбился вдребезги». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Блогерша призналась, что во время переезда в 2017 году верила, что в каждом европейском поезде работает Wi-Fi, а проблем со связью нет ни в одном населенном пункте. «На подобную тему я недавно разговаривала со знакомым дальнобойщиком, который постоянно страдает от "высокотехнологичного" интернета в Польше, Германии, Франции и в Италии. Он говорит, что постоянно седеет, когда в дороге отрубается мобильная связь», — поделилась с подписчиками девушка.

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Она отметила, что в России уже к 2031 году проблему с отсуствием интернета на дорогах планируют решить — Минцифры и операторы покроют связью все участки федеральных дорог. Поэтому водители и пассажиры смогут стабильно пользоваться навигацией в пути. «В это же время я еду в поезде по Пешту, административному региону около венгерской столицы, готовлю уроки на следующую неделю, но в одном и том же населенном пункте постоянно вырубается мобильная связь», — написала россиянка.

Автор публикации объяснила, что такая же ситуация наблюдалась и во время ее путешествия по Греции. «В такие моменты становится обидно за то, что я верила в очередную европейскую сказку и стеснялась России. Хотя по сути должны стесняться те, кто живет за чужой счет и ничего своего не имеет: ни поездов, ни интернета», — заключила эмигрантка.

Ранее Анастасия побывала в вагоне первого класса в Европе и разочаровалась. Автор материала рассказала подписчикам, как с мужем ехала из Дрездена, Германия, в Будапешт.

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