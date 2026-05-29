06:00, 29 мая 2026

Россиянка побывала в вагоне первого класса в Европе и разочаровалась

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Magnific

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия побывала в вагоне первого класса в Европе и разочаровалась. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала подписчикам, как с мужем ехала из Дрездена, Германия, в Будапешт. Пара отдала за размещение в премиальном вагоне от чешских железных дорог по 45 евро (3,7 тысячи рублей) с человека. Сама поездка длилась 10 часов. «Когда покупаешь билет в первый класс, ты ожидаешь комфорт и спокойствие. Однако уже в первый час поездки мы поняли, что это путешествие домой нас вымотает», — призналась путешественница.

Гражданка России отметила, что во время поездки пассажирам бесплатно раздавали воду, однако все туалеты в вагоне оказались сломаны. «Поезд только выехал из главного вокзала страны. Он не ехал неделю или даже пару дней, чтобы было время на поломку или засор двух туалетов. Я спросила проводницу, что в этом случае делать. Она так мило мне рассказала, что в вагоне-ресторане туалет тоже не работает и надо идти через несколько вагонов», — добавила туристка.

В итоге справлять нужду пассажирам предлагалось в туалете для людей с ограниченными возможностями. «Наверное, вы догадываетесь, что после далеких походов в туалет как-то не очень хочется пить водички, чтобы минимизировать такие путешествия», — заключила эмигрантка.

Ранее Анастасия отправилась из Будапешта в Германию на ночном поезде и описала поездку словами «такие приключения не для нас». Девушка рассказала, что поспать в европейском составе ей не удалось.

