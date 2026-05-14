Guardian: Переговоры Трампа и Си Цзиньпина завершились, они шли более двух часов

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершились, они проходили более двух часов. Об этом сообщает The Guardian.

«Трамп и Си Цзиньпин завершили встречу после двухчасовых переговоров, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях. Встреча проходила за закрытыми дверями, и Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам», — передает издание.

По данным The New York Times (NYT), лидеры покинули Дом народных собраний, где проходили переговоры, и прибыли в Храм Неба для продолжения встречи.

Храм Неба является значимым памятником в истории двух стран. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер посетил его во время тайного визита в Китай в 1971 году. Эта поездка проложила путь к установлению официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Си Цзиньпин назвал мир в Тайваньском проливе ключевым фактором в американо-китайских отношениях. Он подчеркнул, что отстаивание позиции о «независимости» острова несовместимо со стабильностью в регионе.