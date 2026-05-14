Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

Си Цзиньпин: Мир в Тайваньском проливе — ключевой фактор в отношениях КНР и США

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Пекине назвал ключевой фактор в отношениях Китая и США. Об этом пишет ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, это мир в Тайваньском проливе. Китайский лидер также добавил, что независимый статус острова является несовместимым с миром в проливе.

«Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин на встрече с Трампом также предупредил о серьезных последствиях противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном с целью устранения разногласий.