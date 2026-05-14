Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:19, 14 мая 2026Мир

Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

Си Цзиньпин: Мир в Тайваньском проливе — ключевой фактор в отношениях КНР и США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Пекине назвал ключевой фактор в отношениях Китая и США. Об этом пишет ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, это мир в Тайваньском проливе. Китайский лидер также добавил, что независимый статус острова является несовместимым с миром в проливе.

«Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин на встрече с Трампом также предупредил о серьезных последствиях противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном с целью устранения разногласий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok