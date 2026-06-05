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Силовые структуры
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08:29, 5 июня 2026Силовые структуры

В ДНР уничтожили четыре группы диверсантов и пункт управления дронами ВСУ

ФСБ уничтожила диверсантов и пункт управления дронами ВСУ в Константиновке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ из подразделения «Горыныч» уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, диверсионные группы базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск. Кроме них, сотрудники ФСБ также выявили и уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками и ретранслятор для дронов.

Ранее сотрудники ФСБ нашли у черного копателя склад винтовок и пистолет-пулемет.

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