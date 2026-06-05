В ДНР уничтожили четыре группы диверсантов и пункт управления дронами ВСУ

ФСБ уничтожила диверсантов и пункт управления дронами ВСУ в Константиновке

Сотрудники ФСБ из подразделения «Горыныч» уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, диверсионные группы базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск. Кроме них, сотрудники ФСБ также выявили и уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками и ретранслятор для дронов.

Ранее сотрудники ФСБ нашли у черного копателя склад винтовок и пистолет-пулемет.