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08:17, 5 июня 2026Экономика

Названо главное условие развития ключевой российской отрасли

Банкир Листов: Снижение ключевой ставки играет решающую роль в развитии агросектора
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка играет решающую роль в развитии российского агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил глава «Россельхозбанка» Борис Листов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит «Коммерсантъ».

Высокая ключевая ставка, посетовал банкир, в 2025 году привела к снижению числа прибыльных российских агропромышленных предприятий. Их доля за отчетный период сократилась до 76,9 процента. Фактическая же рентабельность отечественных сельхозкомпаний за это время упала в среднем на 5 процентных пунктов, пояснил Листов.

В этом году, ожидает он, ситуация начнет постепенно выправляться. Ключевая ставка к концу декабря, согласно ожиданиям банкира, упадет до 12 процентов. Смягчение ДКП, отметил Листов, позволит повысить доступность заемных денежных средств для представителей отрасли и приведет к наращиванию инвестиционной активности в секторе.

Дополнительным плюсом для российских аграриев Листов назвал затяжную блокировку Ормузского пролива. Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, приведет к росту цен на зерно и минеральные удобрения. Ориентированные на внешние рынки отечественные сельхозпредприятия при таком раскладе извлекут для себя выгоду, констатировал банкир.

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