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07:41, 5 июня 2026Экономика

В кризисе на Ближнем Востоке увидели выгоду для российских аграриев

Банкир Листов: Блокировка Ормузского пролива приведет к росту спроса на зерно из России
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Затяжная блокировка Ормузского пролива выгодна российским агроэкспортерам, так как приводит к росту стоимость отправляемого за рубеж зерна. Об этом заявил глава «Россельхозбанка» Борис Листов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит «Коммерсантъ».

Другими плюсами для отечественных аграриев банкир назвал повышение мирового спроса на отечественное зерно и минеральные удобрения. В сложившихся сейчас в мире непростых условиях Россия, заверил Листов, способна обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Для этого на внутреннем рынке необходимо продолжать стимулировать экономическую активность в агропромышленном комплексе (АПК), добавил он. Дополнительные меры поддержки одного из ключевых секторов российской экономики Листов назвал «критически важным» условием развития отрасли.

В случае затягивания войны в Иране глобальной экономике будет грозить продовольственный кризис, предупреждали ранее эксперты. При таком условии, пояснили в ООН, порядка 45 миллионов человек уже сейчас находятся в зоне риска голодания. В дальнейшем эта цифра может вырасти. Многое будет зависеть от сроков достижения компромисса США и Ираном в рамках мирной сделки. Однако пока у двух стран есть принципиальные разногласия по поводу условий прекращения огня на Ближнем Востоке.

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