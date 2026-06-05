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07:57, 5 июня 2026Мир

Лавров высказался о последствиях вступления Грузии в Евросоюз

Лавров: Грузия понимает негативные последствия вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Грузия понимает негативные последствия вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил в беседе с «Известиями» в рамках ПМЭФ глава МИД России Сергей Лавров.

«Нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей сельскохозяйственной продукцией», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что при вступлении в ЕС Грузия потеряет свои преимущества с сельскохозяйственной сфере, поскольку в объединении есть свои страны, имеющие интересы в сельском хозяйстве.

Глава МИД также указал, что сейчас 70 процентов грузинской торговли идет с Россией и другими странами СНГ. Все это будет поставлено под вопрос, если в Тбилиси будет принято решение о евроинтеграции.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается идти в Евросоюз (ЕС) по украинскому или молдавскому пути.

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