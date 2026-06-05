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08:30, 5 июня 2026Бывший СССР

На почтовом терминале в Киеве взорвалась посылка

Нацполиция Украины: На почтовом терминале в Киеве взорвалась посылка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве на Оболони произошел взрыв на почтовом терминале, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, взрыв произошел во время досмотра одной из посылок.

В результате инцидента двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года получили ранения, жертвой стал 59-летний мужчина. На месте работают все необходимые службы. Причины выясняются.

В октябре прошлого года на таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни, пока проводился контроль международных отправлений, которые оформлялись на экспорт из страны, произошел взрыв. Сдетонировал неизвестный предмет, который находился в одной из посылок.

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