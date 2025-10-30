На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

На «Укрпочте» в Киеве взорвалась посылка на экспорт, 5 человек пострадали

На таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни, пока проводился контроль международных отправлений, которые оформлялись на экспорт из страны, произошел взрыв. Сдетонировал неизвестный предмет, который находился в одной из посылок, сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадали пять человек, «двое работников Киевской таможни и трое работников АО "Укрпочта". Всем оказана медицинская помощь», — уточняет издание.

Пока оформление почтовых отправлений на экспорт приостановили. На таможне смогли определить личность отправителя взорвавшейся посылки и обнаружить еще одно подозрительное отправление на его имя.