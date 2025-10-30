Бывший СССР
21:41, 30 октября 2025Бывший СССР

На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

На таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни, пока проводился контроль международных отправлений, которые оформлялись на экспорт из страны, произошел взрыв. Сдетонировал неизвестный предмет, который находился в одной из посылок, сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадали пять человек, «двое работников Киевской таможни и трое работников АО "Укрпочта". Всем оказана медицинская помощь», — уточняет издание.

Пока оформление почтовых отправлений на экспорт приостановили. На таможне смогли определить личность отправителя взорвавшейся посылки и обнаружить еще одно подозрительное отправление на его имя.

