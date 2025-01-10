На Украине выпустили марку с отсылкой к нецензурной цитате Зеленского

«Укрпочта» выпустила марку с нецензурной цитатой о Будапештском меморандуме

Национальный почтовый оператор Украины «Укрпочта» выпустил марку с отсылкой к нецензурной цитате президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Страница товара опубликована на официальном сайте компании.

«Укрпочта» выпустила марку с фразой «Budapest memorandum is a bullshit» («Будапештский меморандум — это херня») после предложения главы компании Игоря Смелянского. Стоимость листа из девяти марок составляет 600 гривен (1,3 тысячи рублей), номинал одной марки составляет 12 гривен (25,2 рубля).

6 января Зеленский нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума во время интервью американскому блогеру Лексу Фридману. «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (безразлично — прим. «Ленты.ру»)», — высказался политик.

8 января Смелянский предложил выпустить почтовую марку с Зеленским и Ельциным. Глава «Укрпочты» решил продолжить серию о «русском военном корабле» маркой о Будапештском меморандуме.