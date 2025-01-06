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00:41, 6 января 2025Бывший СССР

Зеленский выругался из-за Будапештского меморандума

Зеленский нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума во время интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

Глава государства рассказал, что Киев в 2014 и в 2022 году направил всем подписавшим документ просьбу о начале консультаций, однако так и не получил ответы. «Это была просто бумажка. Всем на нее было ***», — отметил Зеленский.

В том же интервью украинский президент матом прокомментировал отказ стран Запада ввести превентивные санкции против России накануне спецоперации.

Ранее Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работал все десять лет конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что «нужны эффективные гарантии», в том числе оружие, «которое обеспечивает защиту и сдерживание врага».

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