Зеленский заявил о «неработающем» Будапештском меморандуме

Зеленский: Будапештский меморандум не работал 10 лет конфликта

Будапештский меморандум не работал все десять лет конфликта между РФ и Украиной, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по случаю 30-летней годовщины подписания документа.

«Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал. И благодаря этому теперь все в мире будут знать, что одной лишь подписи — любого государства — или любых заверений или обещаний недостаточно для безопасности», — подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что «нужны эффективные гарантии». Среди них «реальные союзы и реалистичная основа безопасности внутри страны», оружие, «которое обеспечивает защиту и сдерживание врага» и «единство, которое помогает выдержать даже самые сложные моменты».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о концепции «мира через силу» для республики. «Мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу". У нас есть четкое понимание того, какие шаги нужны нашим друзьям, чтобы сделать нашу "домашнюю работу"», — рассказал Сибига. По его словам, подписание Будапештского меморандум стало уроком для Украины о том, что никакие решения о безопасности «за счет Украины не являются приемлемыми».