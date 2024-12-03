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17:19, 3 декабря 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о концепции «мира через силу» для Киева

Глава МИД Украины Сибига: Киеву нужна концепция «мира через силу»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига рассказал о концепции «мира через силу» для республики. Его слова передает «Украинская правда».

«Мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу". У нас есть четкое понимание того, какие шаги нужны нашим друзьям, чтобы сделать нашу "домашнюю работу"», — рассказал Сибига.

По его словам, подписание Будапештского меморандума якобы стало уроком для Украины о том, что никакие решения о безопасности «за счет Украины не являются приемлемыми».

Ранее Сибига призвал Запад пригласить Киев в альянс в качестве одного из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года. Он заявил, что это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию, а сам факт приглашения якобы позитивно повлияет на динамику конфликта.

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