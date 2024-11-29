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19:21, 29 ноября 2024Бывший СССР

МИД Украины призвал пригласить Киев в НАТО

Глава МИД Украины Сибига призвал НАТО пригласить Киев в альянс
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе панельной встречи министров стран НАТО в Брюсселе призвал Запад пригласить Киев в альянс. Об этом сообщает Reuters.

«Я призываю вас поддержать решение о приглашении Украины в альянс в качестве одного из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года. Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию [насилия]», — говорится в письме дипломата.

В тексте он также пояснил, что, хотя Киев не сможет стать частью альянса до окончания боевых действий, сам факт приглашения якобы позитивно повлияет на динамику конфликта.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неспособности Киева победить в конфликте. По его словам, у страны не осталось средств, чтобы переломить ход боевых действий на фронте.

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