Экс-глава МИД Украины Кулеба: у Киева нет средств, чтобы победить

У Украины не осталось средств, чтобы переломить ход конфликта с Москвой. О неспособности Киева победить заявил в разговоре с Financial Times экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ситуацию и изменить ход событий? Нет, их нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем войну», — заявил бывший дипломат.

Он добавил, что ситуация на поле боя выглядит мрачно и западные страны ожидают от Киева уступки ради заключения мирного соглашения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек исчезновение «украинской нации». По его словам, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Киеву нужно будет привлекать к работе мигрантов.

