Бывший премьер Украины предрек исчезновение украинской нации

Экс-премьер Азаров: украинская нация может полностью исчезнуть из-за мобилизации

Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. Такой сценарий предрек бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться», — написал он.

По словам Азарова, чтобы перекрыть потребности рынка труда Киеву нужно будет привлекать к работе мигрантов. При этом он отметил, что на Украину будут завозить людей из стран Южной и Восточной Азии — например, с Филиппин и из Таиланда, так как жители постсоветских стран едут работать в Россию.

В октябре социолог Владимир Паниотто заявил, что после окончания конфликта для спасения демографии Украину могут заселить африканцами и афганцами. При этом он отметил, что для страны выгоднее попытаться вернуть уехавших украинцев, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов.